Etelä-Saimaa: Verkkopelit vetävät Parikkalaan — paikoista myyty jo yli puolet Parikkalassa järjestetään perinteinen Skynett Langames -verkkopelitapahtuma joulun välipäivinä. Sen suosio jatkuu: pelipaikoista on myyty viikossa jo yli puolet. Skynett ry on koonnut verkkopelaajia Parikkalaan jo 21 tapahtumassa. Tänä vuonna pelataan 27.—29. joulukuuta Kirjolan koululla, missä on kaikkiaan 192 maksullista pelipaikkaa. Parikkalan laneihin on kokoontunut noin 12—25 vuotiaita tietokoneista ja peleistä kiinnostuneita nuoria. Osallistujat tuovat omat tietokoneensa, kytkevät ne lähiverkkoon ja pelaavat yötä päivää. Hauskanpitokin kuuluu tapahtuman luonteeseen. Tunnelmaa pääsee kokemaan myös yleisölipulla tai hakeutumalla tapahtumaan järjestelypuolen hommiin. Tietoa tapahtumasta löytyy täältä. Lue koko uutinen:

