Etelä-Saimaa: Työttömyys väheni Lappeenrannan seudulla, Imatran seudulla kasvoi Etelä-Karjalan työllisyystilanne on hiukan kohentunut. Työttömiä työnhakijoita oli lokakuussa 8 721, mikä oli14,4 prosenttia maakunnan työvoimasta. Määrässä oli laskua 1,9 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Imatran seutukunnassa työttömien määrä kuitenkin nousi 93 hengellä eli kolme prosenttia. Määrällisesti eniten Imatran seudulla oli työttömiä työnhakijoita oli Rautjärvellä, sen jälkeen Imatralla. Lappeenrannan seutukunnassa työttömien työnhakijoiden määrä laski 259 hengellä eli neljä prosenttia. Tiedot ilmenevät työvoimahallinnon Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuukausikatsauksesta. Kouvolan seudulla työttömien työnhakijoiden määrä väheni myös neljä prosenttia, Kotka-Haminan seutukunnassa kolme., Kaakkois-Suomen korkein työttömyysaste on edelleen Kotkassa, missä se on 19,2 prosenttia. Nuorten työttömien määrä pieneni koko Kaakkois-Suomessa seitsemän prosenttia, pitkäaikaistyöttömiä taas oli seitsemän prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Lue koko uutinen:

