Etelä-Saimaa: Savitaipaleen henkirikokseen liittyy alkoholi Kaakkois-Suomen poliisi tutkii Savitaipaleella ilmi tullutta kuolemantapausta tässä vaiheessa tappona. Rikoskomisario Timo Valle kertoo, että epäilty henkirikos tapahtui kirkonkylän ulkopuolella sijaitsevassa yksityisasunnossa. 49-vuotias savitaipalelainen mies menehtyi asunnon tapahtumien seurauksena viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Valle sanoo, että alkoholilla näyttäisi olevan osuutta tilanteeseen. Poliisi on ottanut kiinni neljä tapahtumapaikalla ollutta miestä He ovat 24-, 27-, 38- ja 39-vuotiaita. Kolme heistä asuu Savitaipaleella. Yksi on Keski-Suomesta. Savitaipaleelta löytyi viime keväänä kaksi menehtynyttä miestä. Vallen mukaan tapaukset eivät liity mitenkään toisiinsa. Lue koko uutinen:

