Etelä-Saimaa: Savitaipaleella löytyi kuollut mies — neljä pidätetty rikoksesta epäiltyinä Poliisi epäilee henkirikosta Savitaipaleella. Siellä löytyi sunnuntaina yksityisasunnosta kuolleena 49-vuotias savitaipalelainen mies. Poliisin epäilyn mukaan hän kuoli henkirikoksen seurauksena. Rikos tehtiin epäilyn mukaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kuolleesta tuli ilmoitus hätäkeskukseen sunnuntaina aamupäivällä. Poliisi on ottanut tapahtumapaikalta kiinni ja pidättänyt tapauksen johdosta neljä miestä He ovat 24-, 27-, 38- ja 39-vuotiaita. Kolme heistä asuu Savitaipaleella. Poliisi on aloittanut miesten kuulustelut. Lue koko uutinen:

