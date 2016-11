Uutinen

Etelä-Saimaa: Salpalinjan korsutontti Luumäeltä myynnissä nettihuutokaupassa Etelä-Karjalan ulosottovirasto myy Luumäellä ulosmitattua Salpalinjan kiinteistöä huutokaupat.com.-verkkosivustolla. Kiinteistö on vajaan puolen hehtaarin tontti, jolla on betoninen konekiväärikorsu ja taistelukaivantoja. Kohde on luokiteltu merkittäväksi osaksi Salpalinjan puolustusketjua ja kaikissa oloissa säilytettäväksi. Tontin linnoitusvarustukset ovat valtion omaisuutta ja sellaisiksi jäävät. 0,45 hehtaarin kiinteistö on ollut pitkään myynnissä. Ulosottovirasto kauppaa sitä nettihuutokaupassa 19.11.2016—9.1.2017 välisen ajan. Toistaiseksi korkein tarjous on 1 400 euroa. Lue koko uutinen:

