Etelä-Saimaa: Oppilaiden ja henkilökunnan oireet lisääntyneet — Joutsenon Kesolan koululle etsittävä korvaavat tilat Joutsenon keskustaajamassa sijaitsevan Kesolan koululle olisi paras etsiä korvaavat tilat. Näin katsoo Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmä, joka käsitteli Kesolan tilannetta tänään. Oppilaiden ja henkilökunnan oireilu Joutsenon Kesolan koululla on kyselyn mukaan lisääntynyt kevääseen 2016 verrattuna. Kaupungin tilakeskus kartoittaa parhaillaan vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. Korvaaviksi tiloiksi etsitään joko olemassa olevia kaupungin tiloja tai tilaelementtejä. Nykyisten tilojen korjaaminen maksaisi tilakeskuksen tilaamien selvitysten mukaan noin puoli miljoonaa euroa. Siksi myös vaihtoehtoisia tilajärjestelyjä ja niiden kustannuksia selvitetään. Koulun henkilökunnalla ja oppilailla on jo useita vuosina ollut oireita, joiden on epäilty johtuvan koulun sisäilmasta. Tilakeskus teetti koulun sisäilmasta selvityksen jo vuonna 2011. Siinä todettiin, että koulussa on riskirakenteita ja viitteitä laajoista rakenteellisista kosteusvaurioista. Tilannetta on yritetty korjata monin tavoin, muun muassa tiivistyksillä ja ilmanvaihdon parantamisella. Toukokuussa 2013 tehdyn oirekyselyn perusteella viitettä vakavasta sisäilmahaitasta ei havaittu. Kaupungin mukaan lasten ja henkilökunnan oireilutilannetta seurataan ja tilanteesta tiedotetaan tarvittaessa. Lasten huoltajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitaja Kati Hyttiin numeroon 040 5234 434. Kesolan koulu on toiminut 1.8.2008 lähtien omana itsenäisenä yksikkönään. Kesolan koulussa on kaikkiaan reilut 200 oppilasta. Siellä opetetaan vuosiluokkia 3—6 sekä erityisluokkia. Erityisopetuksen luokille oppilaita lähetetään myös muista Joutsenon palvelualueen alakouluista. Lue koko uutinen:

