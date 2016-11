Uutinen

Etelä-Saimaa: Norppa-aiheista taidetta osuuspankin taloon Kalle Heikkilä, Essi Pitkänen ja Nunnu Raatikainen voittivat Saimaa-aiheisen teoskilpailun, jonka Etelä-Karjalan osuuspankki järjesti taideopiskelijoille. Pankki hankkii voittajien työt uuteen toimitaloonsa, joka valmistuu tammikuussa Lappeenrannan keskustaan. Lisäksi kolmikko palkitaan 1 000 euron stipendeillä. Heikkilän ja Pitkäsen työt sijoitetaan pankin asiakastiloihin. Kummankin teoksen lähtökohtana on ollut saimaannorppa, mutta ideat ovat erilaiset. Nunnu Raatikaisen Ongella-teoksen on tarkoitus piristää pankin henkilökunnan parkkihallia. Taideopiskelijoiden työt ovat osa taidehankintoja, joita Etelä-Karjalan osuuspankki tekee uuteen toimitaloonsa. Sekä pankin sisustussuunnittelun että taidehankintojen teemana on Saimaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/22/Norppa-aiheista%20taidetta%20osuuspankin%20taloon/2016121515215/4