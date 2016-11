Moskova, lepo! Suuri Venäjänmaa aukesi unimunille

Kuva: Short Rest Solutions Oy

Pieksämäellä valmistettavat unimunat eli lentokenttämatkustajille tarkoitetut GoSleep-uniputket suovat lepoa kohta myös Moskovassa.

Short Rest Solutions Oy:n toimitusjohtaja Jussi Piispanen solmi tiistaina sopimuksen, jolla aluksi toimitetaan 10 unimunaa Sheremetjevon kansainväliselle lentokentälle.

Piispasen mukaan tilauksella on iso merkitys yhtiölle.

— Tämä on todella suuri avaus GoSleepille. Venäjän talous kasvaa ja samallla lentomatkustus, ja Venäjä on aina iso talousalue meille suomalaisille, kertoo Piispanen.

— Odotan, että tämä kauppa kertautuu ensi vuonna moninkertaisesti.

Piispasen mukaan Venäjällä 12 kenttää aloittaa rakennushankkeita, eli aikataulullisesti yhtiö on liikkeellä oikeaan aikaan.

— Olemme jo aiemmin olleet markkinoilla, jotka ovat suomalaisin silmin hankalia. Venäjä on kuin tekisi kavereiden kanssa kauppaa.

GoSleep toimii jo 14 lentokentällä.

Ostajia on ilmaantunut myös muilta aloilta kuin lentoliikenteen parista. Unimunia on hankittu isojen yritysten toimistoihin henkilökunnan levon ja yksityisyyden pisteiksi muun muassa Tokioon, New Yorkiin ja Amsterdamiin.

Valmistusketju toimii Piispasen mukaan sujuvasti.

— Toimitusajat eivät ole ongelma. Etelä-Savossa on hyviä ja asiansa osaavia alihankkijoita.

— Ainut ongelma on nopean kasvun rahoitus. Me emme voi myydä historiaa, ainostaan tulevaisuutta, ja tämä on Suomessa iso pulma.

— Raskaan tuotekehityksen, patentoinnin ja muun suojauksen jälkeen alkaa kuitenkin olemaan niin sanotusti nenä pinnalla.

Innovaatio perustuu lepotuoliin, jonka voi kallistaa vaaka-asentoon lyhyitä lepoja varten. Suojaksi rullataan kevyt huopakatto, joka suojaa hälyltä mutta päästää läpi lentokenttäkuulutukset. Tuoli on varustettu nettiyhteydellä ja latauspistokkeella.