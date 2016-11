Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauritsalan kirkkokorttelin uusien talojen pinnan pitää olla betonia Lappeenrannan seurakuntayhtymä haluaa purkaa entisen Lauritsalan entisen kirkkoherranviraston sekä rivitalon ja rakennuttaa tilalle kolmi- ja kaksikerroksiset asuintalot. Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi Lauritsalan kirkkokorttelin kaavan muuttamisen maanantaina. Kaavan muuttamista alettiin valmistella vuonna 2014. Etelä-Karjalan museon mielestä kolmikerroksinen rakennus muuttaisi suuresti korttelia, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Siksi museon mielestä yksikerroksinen rivitalon tilalle olisi parempi yksikerroksinen rakennus. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo kaavan sisällön olevan pääosin sama kuin keväällä nähtävillä olleessa asemakaavaehdotuksessa. Hän sanoo, että uudessa kaavassa on tiukkoja määräyksiä siitä, miltä uuden rakennuksen on näytettävä. Niiden julkisivun on esimerkiksi oltava betonia tai rapattua pintaa. Kaavamuutos menee seuraavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/22/Lauritsalan%20kirkkokorttelin%20uusien%20talojen%20pinnan%20pit%C3%A4%C3%A4%20olla%20betonia/2016121513837/4