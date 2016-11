Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta ei turvaudu kykyjenetsijän apuun palkatessaan superjohtajaa Lappeenrannan elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtaja valitaan virkaa hakeneiden 21 hakijan joukosta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Heikki Järvenpään (kok.) mukaan kykyjenetsijää ei ole tarkoitus käyttää eikä avata hakua uudestaan. Järvenpään mukaan valintatyöryhmä on poiminut hakijoiden joukosta 5-6 hakijaa, joiden kanssa keskusteluja jatketaan. Nimilistaan saattaa tulla vielä muutoksia, kun kaupunginjohtaja Kimmo Jarva palaa töihin keskiviikkona ja kertoo oman näkemyksensä hakijoista. Sen jälkeen jatkohaastatteluihin kutsuttavien nimet julkistetaan ja työhönottohaastatteluja jatketaan ensi viikolla. Etelä-Saimaan tietojen mukaan hakijoiden joukossa on asiallisia ja hyviä ehdokkaita, mutta monelta puuttuu näyttöjä kehittämistehtävistä. Lisäksi osalta uupuu perusvaatimus eli ylempi korkeakoulututkinto. Kaupunginsihteeri Juha Willberg sanoo, että uusi tehtävä edellyttää asiaosaamista, hyviä neuvottelutaitoja ja sosiaalisia kykyjä. Hänen mukaansa valinnassa painotetaan teknisen suorittamisen sijaan johtamistaitoja. Tehtävä vaatii Willbergin mukaan vahvoja johtajan ominaisuuksia ja näkemyksellisyyttä siitä, miten Lappeenrannan kaupungin elinvoimaa voi kehittää. Eteläkarjalaisille tutuista hakijoista vahvimpia ehdokkaita ovat kokemuksensa puolesta Lappeenrannan vt. tekninen johtaja Pasi Leimi ja toimitusjohtaja Aki Keskinen Imatran seudun kehitysyhtiöstä. Kiinnostava nimi on myös Imatran kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs. Tiensä päähän tulevasta elinkeinoyhtiö Wirmasta paikkaa hakivat innovaatiopuolen johtaja Johanna Väyrynen ja toimitusjohtaja Markus Lankinen. Lue koko uutinen:

