Etelä-Saimaa: Lappeenrannan yliopiston tekniikkaan valitaan puolet papereilla Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan aloilla jo puolet hakijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella. Se on eniten Suomessa. — 50 prosenttia on maksimi, minkä saa ottaa. Ollaan ronskisti menty siihen, kertoo yliopiston koulutuksen vararehtori Jaana Sandström. Hänen mukaansa pääsykokeista luopuminen ei olisi ongelma Lappeenrannan yliopistolle. — Tekniikan ja talouden alat ovat valinnan kannalta simppeleitä. Niissä ylioppilastutkinto mittaa osaamista tarpeeksi hyvin. Sandströmin mukaan yleisluontoinen osaaminen on hyvästä, koska teknillisestä yliopistosta valmistutaan laajasti eri työtehtäviin. Sen sijaan oikeustiede ja lääketiede vaativat tiukkaa erikoistumista. Lue koko uutinen:

