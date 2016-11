Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan teknillinen yliopisto kunnostautui taas — nyt tunnustusta avoimuudesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä tunnustuksen avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta. Tunnustus jaettiin pohjoismaisessa avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumissa, Nordic Open Science and Research Forumissa tänään. Foorumi on osa Suomen pohjoismaista puheenjohtajuusvuotta 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänä vuonna tehnyt selvityksen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimintakulttuurin avoimuudesta. Parhaiten edistyneen organisaation palkinnon jakavat Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto.Avoin tiede tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Avoimuus parantaa tutkimuksen laatua ja läpinäkyvyyttä. Myös tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisää se, että tieto on helposti saatavilla ja aineistoja käytetään uudelleen.Avoimuutta tutkimusympäristöissä voidaan edistää tietoisesti luomalla selvää avoimuuden politiikkaa, hallitsemalla tutkimustiedon elinkaarta ja lisäämällä avoimuuteen liittyvää osaamista.Lappeenrannan teknillinen yliopisto on pärjännyt viime aikoina hyvin myös kansainvälisissä vertailuissa. Times Higher Education World University Rankingissa (THE) tänä vuonna yliopisto sijoittui vertailussa sijalle 501—600, kun arvioitavien yliopistojen määrä oli liki tuhat.Syyskuun alussa yliopisto nousi QS-rankingissa (Quacquarelli Symonds World University Ranking) sijalle 356. QS listaa 916 maailman parasta yliopistoa. Lue koko uutinen:

