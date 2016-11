Uutinen

Etelä-Saimaa: Koululaisia arvioidaan yhä enemmän sanallisesti Kunnat kehittävät uuden opetussuunnitelman mukaisia oppilaiden arviointitapoja. Lukuvuositodistuksen arviointi voi olla 1—7-luokilla sanallinen, numeerinen tai niiden yhdistelmä. Kunnat päättävät arviointitavoista ja ajoituksista itsenäisesti. Suuntaus on se, että numeroita tulee todistukseen aiempaa myöhemmin ja arviointia tapahtuu läpi vuoden. Uuden opetussuunnitelman myötä Imatran kouluissa annetaan todistukseen numeroita vasta viidennen luokan keväästä lähtien. Imatralla on jaettu numeroita tähän asti jo kolmosluokan keväällä. — Imatralla päätettiin laajentaa sanallista arviointia siksi, että sen avulla voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan osaamisesta ja suoriutumisesta, sanoo Imatrankosken koulun rehtori Irma Hujanen. Lappeenrannassa jaetaan yksittäisissä aineissa numeroita 3.—4. -luokilla, mutta vasta 5. -luokalta alkaen kaikissa aineissa. Monissa Etelä-Karjalan kouluissa alakoululaisten ei tarvitse jännittää joulutodistuksiaan. Missään Imatran koulussa ei jaeta 1.—5.-luokkalaisille välitodistuksia. Samoin toimitaan muun muassa Kimpisen koulussa Lappeenrannassa. Kimpisen koulussa 1.—5-luokkalaiset saavat sanallisen arvioinnin arviointikirjoihinsa ja vain 6.-luokkalaiset saavat välitodistuksen, joka on kokonaan numeerinen. Useissa alakouluissa välitodistus annetaan vain 5.—6.-luokan oppilaille. Näin toimitaan esimeriksi Lemillä sekä lappeenrantalaisissa Lavolan ja Skinnarilan kouluissa. Rautjärvellä ja Lemillä numeroita jaetaan ensi kertaa viitosluokan joulutodistuksessa. Rautjärvellä numeroarviointi on aloitettu aiemmin kolmosluokan keväällä. — Oppilaat ja huoltajat tykkäisivät kyllä numeroista, mutta arvioinnin pitää olla monipuolista ja kannustavaa. Yksittäiset numerot pelkistävät liikaa, toteaa Simpeleen koulun rehtori Janne Hirvonen. Ruokolahdella suunta on päinvastainen kuin muualla. Siellä kolmosluokkalaisetkin saavat jo joulutodistuksessa numerot kaikista aineista. — Arviointia suunniteltaessa kuultiin huoltajia. Heiltä tuli selkeä toive numeroarvioinnista, toteaa sivistystoimenjohtaja Eija Markkanen Ruokolahden kunnasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/22/Koululaisia%20arvioidaan%20yh%C3%A4%20enemm%C3%A4n%20sanallisesti/2016121514093/4