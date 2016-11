Uutinen

Etelä-Saimaa: John McFarland palaa, SaiPa kohtaa JYPin kuuden pisteen kamppailussa Loukkaantumisesta toipunut kanadalaishyökkääjä John McFarland palaa SaiPan kokoonpanoon tämän illan kotiottelussa JYPiä vastaan. McFarland on istutettu kolmosketjuun Elmeri Kaksosen ja Joona Jääskeläisen rinnalle. Ottelu on molemmille joukkueille huipputärkeä, sillä SaiPan lisäksi myös JYP mielii nousta sarjassa kympin sakkiin. SaiPa on tällä hetkellä liigassa 12:s ja JYP 11:s. SaiPalla matkaa pudotuspeliviivaan on kaksi pistettä. SaiPan kokoonpanosta ovat edelleen sivussa Brock Trotter, Curtis Hamilton, Eetu Koski, Kalle Maalahti ja pitkäaikaispotilas Ville Koho. Maalivahti Frans Tuohimaa hakee pelituntumaa Mestiksen Kajaanin Hokissa. SaiPa pelaa tällä viikolla jälleen kolme peliä. Perjantaina ohjelmassa on vierasottelu sarjakärki Tapparaa vastaan, lauantaina liigatulokas Mikkelin Jukurit saapuu ensimmäistä kertaa Kisapuistoon. Viime viikolla SaiPa voitti ensiksi Raumalla Lukon, mutta hävisi sen jälkeen Porissa Ässille ja Lappeenrannassa Pelicansille. Lue koko uutinen:

