Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan maakunta-areenan esiselvitys alkaa, myös asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa Etelä-Karjalan liitto ryhtyy kartoittamaan, onko Etelä-Karjalassa edellytyksiä tapahtuma- ja harjoittelukeskuksena toimivalle maakunta-areenalle. Esiselvityksessä peilataan areenan tarvetta ja mahdollista synergiaa nykyisiin tai suunnitteilla oleviin liikunta- ja tapahtumatiloihin, kuten Imatran Ukonniemen alueella tehtyihin investointeihin ja Lappeenrannan Kisapuiston liigajäähalliin ja sen selvitystyöhön. Esiselvityksessä arvioidaan maakunta-areenan investointi- ja ylläpitokustannuksia, rahoitusvaihtoehtoja ja omistus- ja hallinnointivaihtoehtoja. Esiselvitystyön toteuttaa Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy, ja esiselvitys valmistuu maaliskuun lopussa 2017. — Esiselvitys tulee tehdä avoimesti, eri osapuolia ja näkökulmia kuullen. Myös aiemmin tehdyt selvitykset tulee hyödyntää, ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittu, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Ari Torniainen painottaa Etelä-Karjalan liiton tiedotteessa. Myös asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa esiselvitystyöhön. Etelä-Karjalan liiton sivuille on avattu webropol-kysely, johon vastaamalla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä maakunta-areenasta. Kysely on avoinna tammikuun loppuun 2017 saakka. Alkuvuonna 2017 asukkaille ja sidosryhmille järjestetään avoin yleisötilaisuus, jossa on mahdollisuus kuulla selvitystyön etenemisestä ja antaa näkemyksiä valmistelun tueksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/22/Etel%C3%A4-Karjalan%20maakunta-areenan%20esiselvitys%20alkaa%2C%20my%C3%B6s%20asukkailla%20on%20mahdollisuus%20vaikuttaa/2016121518111/4