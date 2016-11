Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Tänään olisi ollut pisteet otettavissa” — SaiPan Tomi Leivo harmitteli virheitä SaiPan hyökkääjä Tomi Leivo myönsi keltapaitojen kaatuneen JYPiä vastaan omiin virheisiin. — On vaikea sanoa, miksi tulee niin paljon virheitä. Ei meidän pelisysteemissä pitäisi olla mitään epäselvää. Ne ovat henkilökohtaisia virheitä, ja niitä pitäisi vain yksinkertaisesti karsia, Leivo mietti Ylen haastattelussa. Leivo ampui aloituksen jälkeen SaiPan 3—3-tasoituksesta toisen erän lopussa. — Tänään olisi ollut pisteet otettavissa, ei Jyppi niin maaginen ollut. Vähän harmittaa tuollainen tappio. JYP antoi SaiPalle kovaa painetta ylhäältä asti, mutta Leivon mukaan se ei tullut yllätyksenä. — Ei ollenkaan, katselemme videoita ihan tarpeeksi. Kyllä meidän pitäisi tietää, miten vastustaja pelaa. Tappio oli SaiPalle kolmas peräkkäinen ja toinen maalin tappio kotihallissa. — Tänään saimme maaleja jonkin verran, mutta oma pää vuoti, teimme virheitä. Virheet pois ja maaleja toiseen päähän, Leivo mietti ratkaisun avaimia tuleviin otteluihin. SaiPa pelaa tällä viikolla vielä kaksi peliä, perjantaina vieraissa Tapparaa vastaan ja lauantaina Kisapuistoon saapuu liigatulokas Mikkelin Jukurit. Leivon mukaan härkäviikot eivät rassaa ollenkaan. — Kiva, että päästään pelaamaan. Se on aina mukavaa, kun on kolmen pelin viikko. Itse tykkään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/22/%E2%80%9DT%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20olisi%20ollut%20pisteet%20otettavissa%E2%80%9D%20%E2%80%94%20SaiPan%20Tomi%20Leivo%20harmitteli%20virheit%C3%A4/2016121519179/4