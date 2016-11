Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksen sekavia kalastusrajoituksia pyritään perkaamaan, tavoitteena selvä kuukauden mittainen rauhoitusaika Vuoksen kalastusrajoitusaikoja Imatralla pyritään järkeistämään ensi vuonna. Tällä hetkellä virran eri osissa on voimassa eriaikaisia kalastusrajoituksia ja järjestelmä koetaan sekavaksi. — Erilaiset käytännöt aiheuttavat vain hämmennystä, Imatran kalastusmestari Tomi Menna sanoo. Tavoitteena on, että ensi vuonna kalastukselle on samanaikainen kuukauden mittainen rauhoitus koko Vuoksen Suomen puoleisella osalla. — Tulemme hakemaan poikkeavaa syysrauhoitusaikaa kalatalousviranomaiselta. Vuoksella on ollut eriaikaisia kalastusrajoituksia vanhoina peruina. Vuoden alusta voimaan astunut kalastusasetus, joka pidensi lohikalojen syysrauhoitusta, monimutkaisti tilannetta entisestään. Tällä hetkellä Tainionkosken voimalaitoksen ja Vuoksen suun välisellä alueella on lainmukainen lohikalojen rauhoitus voimassa 1.syyskuuta.—30.marraskuuta välisenä aikana. Mansikkalan ratasillan ja Tainionkosken voimalaitoksen välisellä alueella rauhoitusaika on puolestaan 15. lokakuuta—15. marraskuuta. Kuukauden rauhoitusaika on kaupungin itsensä määrittämä. — Olemme hakeneet viisi vuotta sitten alueelle laista poikkeavaa rauhoitusaikaa paikalliselta kalatalousviranomaiselta. Se on voimassa vuoden loppuun asti. Muualla Vuoksella ei ole ollut rauhoitettuja aikoja kalastukselle. — Tulemme hakemaan syysrauhoituksen poistamista koko Vuoksen alueelle kalatalousviranomaiselta ja jos hakemus hyväksytään tulemme itse asettamaan oman laista poikkeavan lyhyemmän rauhoitusajan, Menna valottaa suunnitelmia. Lue koko uutinen:

