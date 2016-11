Uutinen

Etelä-Saimaa: Technopolis myi Skinnarilan kampuksen sijoittajille Technopolis Oyj on myynyt Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen kiinteistöt ja niiden palveluliiketoiminnan. Ostaja on Investor House sekä sen osaomistama ja hallinnoima Kampus Skinnarila Oy. Skinnarilan kampuksella on yhdeksän rakennusta ja noin 24 000 neliötä vuokrattavia toimitiloja. Niistä on vuokrattu tällä hetkellä tiedotteen mukaan runsaat 87 prosenttia. Tiloissa toimii 80 yritystä ja käy töissä noin tuhat ihmistä. — Asiakkaillemme asiat hoituvat jatkossakin entiseen malliin, Technopoliksen Lappeenrannan yksikön johtaja Päivi Kangas toteaa tiedotteessa. Investors Housen omistusosuus palveluliiketoiminnasta on sata prosenttia ja kiinteistöt ostaneesta Kampus Skinnarila Oy:stä 30 prosenttia. Kampus Skinnarila Oy:n muut omistajat Investors Housen lisäksi ovat Royal House Oy, GodoInvest Oy ja Core Capital Oy, jotka toimivat Investors Housen kanssasijoittajina. Technopolis myi tänään allekirjoitetulla sopimuksella Lappeenrannan liiketoiminnan lisäksi Tampereen Finnmedin kampuksen. Kauppahinta on yhteensä 60,6 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/21/Technopolis%20myi%20Skinnarilan%20kampuksen%20sijoittajille/2016121512883/4