Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan pinta on laskenut normaalitasolle ja pysyy siinä jonkin aikaa Vuoksen vesistöalueen syksy on ollut selvästi tavanomaista kuivempi. Saimaan pinta on laskenut selvästi ja on pitkästä aikaa keskimääräisellä tasolla. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ennusteen mukaan Saimaan pinta laskee hiljalleen mutta pysyy lähellä keskitasoa aina helmikuulle saakka. Jos talvesta tulee leuto ja sateinen, vedenpinta voi kääntyä nousuun vuodenvaihteen tienoilla. Saimaan pinta oli sunnuntaina Lauritsalassa korkeudessa 75,79—75,82 metriä merenpinnan yläpuolella. Ajankohdan pitkän ajan keskikorkeus on 75,80. Lue koko uutinen:

