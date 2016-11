Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvellä kyläkokous Siwan loppumisen takia Rautjärven kunta voi tukea uusien kauppatilojen etsintää, kun Asemanseudun Siwa lopettaa helmikuussa. — Voimme olla tukemassa olosuhteita eli pyrkiä etsimään edullisia kauppatiloja mahdolliselle uudelle K- tai jollekin muulle kauppiaalle, sanoo kunnanjohtaja Harri Anttila. Kunnalla on jo tiedossa pari kauppatilaa, mutta ne eivät ole kunnan omistuksessa. — Se on jo edellisinä vuosina todettu, että nykyinen Siwa on epäsopiva kaupaksi, eikä sitä pysty korjaamalla uusimaan. Kunta oli mukana kyläkauppojen kehittämisessä ja silloinkin kauppa todettiin ahtaaksi. Kunta järjestää kauppatilanteesta Asemanseudulle kyläkokouksen. Kokous on viikolla 48, mutta päivästä ei ole päätetty. Anttila toivoo, että kokoukseen osallistuisi kyläläisten lisäksi myös kaupan pidosta kiinnostuneet. Asemanseudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Maria Wallenius luottaa, että kylällä on tulevaisuudessakin jonkinlainen kyläkauppa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/21/Rautj%C3%A4rvell%C3%A4%20kyl%C3%A4kokous%20Siwan%20loppumisen%20takia/2016521511064/4