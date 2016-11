Uutinen

Etelä-Saimaa: Mitä kansanedustaja tekee? — Lappeenrannan miestrio vastaa tänään Lappeenrantalaiset kansanedustajat kertovat kuulumisiaan tänä iltana yleisötilaisuudessa. Luvassa on myös tietoa siitä, mitä he eduskunnassa oikein tekevät. Paikalla on kolme neljästä kaupungin kansanedustajasta. Anneli Kiljunen (sd.) ei pääse tulemaan, joten mukana on kolme miestä: Jukka Kopra (kok.), Jani Mäkelä (ps.) ja Ari Torniainen (kesk.). Tilaisuuden otsikko on Kansanedustajien kuulumiset, järjestäjänä on Asukkaiden Lappeenranta -toiminta, joka järjesti vastaavan tilaisuuden viime vuonna. — Meitä kiinnostaa, mitä meidän kansanedustajille kuuluu ja mitä he tekevät eduskunnassa, mihin ryhmiin ja valiokuntiin he kuuluvat? Haluamme kuulla myös kansanedustajien kuulumisia ja omia tuntemuksia, miten he itse kokevat kansanedustajatyön tärkeyden, Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Haakana kertoo tiedotteessa. Tilaisuus on Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa, ja alkaa tänään maanantaina kello 18. Lue koko uutinen:

