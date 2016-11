Uutinen

Etelä-Saimaa: Liigassa käynnissä potkujen maanantai: Nyt valmentajansa potkuista ilmoitti Lukko – tilalle kokenut mestarivalmentaja Jääkiekkoliigassa pelaava Rauman Lukko vaihtaa päävalmentajaa. Syksyn ajan Lukkoa valmentanut Juha Vuori on irtisanottu ja raumalaisten uudeksi päävalmentajaksi on nimetty Kari Heikkilä. Heikkilän sopimus kattaa käynnissä olevan kauden. Heikkilä aloittaa tehtävässään heti maanantaina. Lukko tiedotti asiasta aamulla. Vuoren potkut ovat jo toiset maanantaiaamun aikana. Aiemmin aamulla Kouvolan KooKoo tiedotti päävalmentaja Petri Mattilan potkuista. Hieman myöhemmin KooKoo esitteli uuden päävalmentajansa Tuomas Tuokkolan, joka solmi kouvolalaisten kanssa kauden 2017–2018 kestävän sopimuksen. Lukko on jämähtänyt sarjataulukossa viimeiselle sijalle. KooKoolla ei meni juuri sen paremmin, sillä kouvolalaiset ovat juuri raumalaisten edellä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/21/Liigassa%20k%C3%A4ynniss%C3%A4%20potkujen%20maanantai%3A%20Nyt%20valmentajansa%20potkuista%20ilmoitti%20Lukko%20%E2%80%93%20tilalle%20kokenut%20mestarivalmentaja/2016121512188/4