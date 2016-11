Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunginteatterille myyntitykki Mikkelistä Lappeenrannan kaupunginteatterin myyntineuvottelijana on aloittanut Kirsi Kyröläinen. Kyröläisellä on lähes 20 vuoden kokemus erilaisista myyntitöistä ja erityisesti ryhmämyynnistä. Kyröläinen on muuttanut Lappeenrantaan Mikkelistä 2010-luvun alkupuolella ja työskennellyt sekä Savonlinja Oy:ssä että useissa matkatoimistoissa, kuten Töölön Matkatoimisto, Pohjolan Matka ja Matkavekka. Kaupunginteatterin myyntineuvottelijana Kyröläisen päätavoite on lisätä teatterin lipunmyyntiä, erityisesti ryhmä- ja yritysmyyntiä. Toimenkuvaan kuuluu myös teatterin tilojen ulosvuokraus. Myyntineuvottelijan paikka haki 31 henkilöä. Työnantajan mukaan Kyröläisen erotti muista jo valmiit verkostot ja selkeä näkemys lipunmyynnin edistämisessä tarvittavista toimenpiteistä. Myyntineuvottelijan palkkauksesta kertoi ensimmäisenä Lappeenrannan Uutiset. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/21/Kaupunginteatterille%20myyntitykki%20Mikkelist%C3%A4/2016121512317/4