Uutinen

Etelä-Saimaa: Käytätkö jo rutiinilla parkkihallia? — Lappeenrannassa on mistä valita Autojen pysäköinti menee Lappeenrannan keskustassa maan alle. Ainakin siellä on tarjolla taas lisää parkkiruutuja. Kauppatorin laidassa torstaina uudelleen avautuneen K-Supermarket Rakuunan alla avautui asiakkaille noin 70 pysäköintipaikkaa. Ydinkeskustassa P-City odottelee avoimena säpinää yläpuolelleen, missä on Marian aukio. P-City otettiin käyttöön marraskuun alussa. Siellä on 146 parkkipaikkaa. P-City on kaupunginyhtiö Williparkin halleja, joissa on kaikkiaan lähes 900 paikkaa Lappeenrannan keskustassa. Kaikkiaan Lappeenrannan keskustassa on jo seitsemän parkkihallia. — Lappeenrannassa on vertaansa vailla oleva parkkihallihysteria, vastaavaa ei ole koskaan ollut missään päin Suomea, kirjoitti nimimerkki Hysteria Etelä-Saimaan verkkokeskustelussa. Sitä kirvoitti 15. marraskuuta julkaistu P-City-hallista. Keskustelu on lainehtinyt myös keskussairaalan pysäköintitaloon, joka on usean kommentoijan mielestä väärässä paikassa. — Uuden hallin oviaukotkin ovat niin pienet, että isommalla autolla on turha edes kokeilla ängetä sisään, nimimerkki Ruastupa haukkui P-Cityä. — Maksuautomaatit ja lipukkeet ovat niin 1900-lukua, toteaa nimimerkki Kadunvarressa maksan kännykällä. — Minusta on hienoa, että auton saa lähelle palveluja, lämpimään kuivaan suojaan muutamalla kolikolla, Hanski kirjoittaa. Oletko sinä ottanut Lappeenrannan keskustan parkkihallit käyttöön? Onko auto suosiolla mahtunut hallin ovesta sisään ja parkkiruutuun? Onko pysäköinnin hinta kohdallaan? Kerro kokemuksiasi! Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/21/K%C3%A4yt%C3%A4tk%C3%B6%20jo%20rutiinilla%20parkkihallia%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Lappeenrannassa%20on%20mist%C3%A4%20valita/2016121512437/4