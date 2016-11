Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran talviuimarit pohtivat nyt tulevia käytäntöjään, syynä hypotermiatapaus Imatran talviuimareiden parissa sunnuntain hypotermiatapaus herättää nyt pohdintaa tulevasta. — Meidän pitää miettiä, miten vastaisuudessa toimitaan. Penkeillä on usein väkeä vilvoittelemassa ja seuraamassa uintia, mutta jatkossa voidaan pohtia sitä, pitäisikö jonkun katsoa säännönmukaisesti uintiaikojen ja uimareiden perään, miettii talviuimareiden puheenjohtaja Kaarina Ruusunen. Saunanlämmityksestä vastaa arkipäivisin saunamajurin nimikkeellä työskentelevä Johanna Komi. Viikonloppuisin saunanlämmitys ja tiloista huolehtiminen on yhdistyksen talkoolaisten vastuulla. Hypotermiasta nopeasti toipunut Perttu Turku kollegoineen aikoo edelleen jatkaa talviuintiharrastustaan. — Kykenen nyt entistä tarkemmin ymmärtämään kylmän vaikutukset kehoon ja omat rajani. Kehon signaalien kanssa pitää olla erittäin tarkka, toteaa Turku. Hän antaa kiitosta Imatran talviuimareille ja pelastuslaitoksen ihmisille. — Heidän kaikkien toiminta oli suurenmoista ja ammattitaitoista. Imatralla ja Lappeenrannassa huolenpito toimii. Turku toteaa harmittelevansa muille uimareille aiheuttamaansa ylimääräistä huolta. Hän on menossa sen tiimoilta vielä joulukuussa vierailemaan Varpasaareen talviuimarien saunalle. Lue koko uutinen:

