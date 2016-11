Uutinen

Etelä-Saimaa: IPV avaa superpesiskautensa Espanjassa Sotkamoa vastaan ensi huhtikuussa Imatran Pallo-Veikot ja Sotkamon Jymy avaavat ensi kesän Superpesiskauden Espanjassa pelattavalla ottelussa. Joukkueet kohtaavat huhtikuun lopulla sunnuntaina 23.4. 2017 Espanjan Fuengirolassa. Superpesiksen kaikkien aikojen ensimmäinen ulkomailla pelattava ottelu varmistui maanantaina. IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää on ollut viikonloppuna neuvottelemassa Fuengirolan kaupungin edustajien kanssa kenttä- ja muista asioista. — Hienoa, että tällainen tapahtuma saadaan aikaan ja vielä itsenäisyyden juhlavuonna, Valkeapää pohtii. Myös Sotkamon Jymyn urheilutoimenjohtajalla Mikko Kuosmasella on hymy herkässä. — Mahtavaa päästä tekemään uniikkia juttua paikallisten ja Espanjassa asuvien suomalaisten edessä. Uskon, että katsomot ovat täynnä ja noin 3000 ihmistä näkee huippupesäpalloa, Kuosmanen hymyilee. Sotkamon Jymy on huhtikuussa leirillä Espanjassa, IPV lentää sarja-avaukseen ilmeisesti perjantaina kahta päivää ennen ottelua. — Tällä tavalla saamme myös yhdistettyä harjoitusleirin sarja-avauksen yhteyteen, Kuosmanen sanoo. Suomesta tullaan järjestämään räätälöityjä matkapaketteja Espanjaan lähteville. Ennen virallisen myynnin alkamista varauksia on tehty ennakkoon jo 200. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/21/IPV%20avaa%20superpesiskautensa%20Espanjassa%20Sotkamoa%20vastaan%20ensi%20huhtikuussa/2016521513479/4