Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyväristönmäen puhdistamosta jaetaan tietoa tiistaina Miten Lappeenrannan Hyväristönmäelle tuloillaan oleva uusi uljas jätevedenpuhdistamo toimii? Prosessiratkaisua ja sen valintaperusteita esitellään asukastilaisuudessa huomenna tiistaina. Tilaisuudessa esitellään myös puhdistamohankkeeseen liittyvää asukaspaneelitoimintaa ja lokakuussa tehdyn asukaskyselyn tuloksia. Tilaisuus on Myllymäen koulun auditoriossa tiistaina 22. marraskuuta kello 17 alkaen. Tilaisuuden isäntänä on Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen, ja mukana on edustajia Lappeenrannan Energiaverkoilta, Lappeenrannan Lämpövoimalta sekä Pöyry Finlandilta. Kahviakin tarjotaan. Puhdistamohanketta voi seurata myös voi seurata ja kommentoida myös Lappeenrannan Energian verkkosivuille avatussa Hyvä-blogissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/21/Hyv%C3%A4rist%C3%B6nm%C3%A4en%20puhdistamosta%20jaetaan%20tietoa%20tiistaina/2016121511994/4