Etelä-Saimaa: Suomalaisten huono itsetunto — totta vai tarua? Suomalaisilla on huono itsetunto — vai onko sittenkään? Vuosikymmenestä toiseen meille suomalaisille on kerrottu, että meillä on huono itsetunto. Itsetunto määritellään persoonallisuuden myönteiseksi osaksi. Hyvään itsetuntoon kuuluu realistinen käsitys omista ominaisuuksista. Kysyimme tutkijoilta, löytyykö käsitykselle suomalaisten heikosta itsetunnosta tutkimuksellista näyttöä. Helsingin yliopiston psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan väitteet eivät perustu mihinkään tutkimukseen. Jyväskylän yliopiston psykologian professori Jari-Erik Nurmi ei hänkään tiedä yhtään tutkimusta, joka vahvistaisi suomalaisten heikon itsetunnon. Keltikangas-Järvinen ja Nurmi selittävät myytin syntymistä sillä, että perinteisiin suomalaisiin suomalaisiin käytöstapoihin kuulunutta vaatimattomuutta on tulkittu väärin. Vaatimattomuus on ollut kulttuuriimme käyttäytymisnormi, mutta se ei kuitenkaan ole koskaan ilmentänyt heikkoa itsetuntoamme. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Olli Kiviruusu on ollut mukana tekemässä tutkimusta tamperelaisten itsetunnosta. Tutkimushenkilöitä haastateltiin elämänkaarensa eri vaiheissa. Siinäkään tutkimuksessa ei verrattu suomalaisten itsetunnon tasoa muihin kansoihin. Kiviruusun mielestä varsinainen vertailututkimus kansallisuuksien välillä voisi kuitenkin olla kiinnostavaa. Vaikeutena kansainvälisessä kyselytutkimuksessa olisi huomioida kulttuurista ja kielestä johtuvat erot. Suomalaisesta itsetunnosta ja sen tutkimisesta voit lukea lisää sunnuntain lehdestä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

