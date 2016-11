Uutinen

Etelä-Saimaa: Pienituloinen elää hetkessä Se mitä haluaa ja mitä tarvitsee, ei ole sama asia. Teijo Nevalainen on oppinut tämän kantapään kautta. Lappeenrantalainen Nevalainen, 41, elää työmarkkina- ja toimeentulotuella. Käteen jää vuokran jälkeen reilut 400 euroa kuukaudessa. — Tärkeintä on suhteuttaa halut ja tarpeet tuloihin. Siihen pystyy, jos haluaa. Nevalainen on taistellut kymmenen vuotta oikeudestaan työkyvyttömyyseläkkeeseen, mutta Kela ei ole hyväksynyt lääkäreiden todistuksia työkyvyttömyydestä. Avainstrategia Nevalaisella on kaiken kulutuksen välttely. Ruokaa on kuitenkin pakko saada, joten ruokajakelut ovat tärkeitä. Hän käy niissä paljon sulan maan aikaan, kun pyöräily on helppoa, ja pakastaa ruokaa talveksikin. Talvella hän ostaa joskus bussikortin, jotta pääsee jakeluihin. Se maksaa, mutta korvautuu ruokasäästöinä. — Ilman ruokajakeluita tukirahoilla eläminen on äärimmäisen haastavaa. Silloin ei tosiaan ole varaa syödä kun leipää, kaalia ja porkkanaa. Kaupasta Nevalainen ostaa tarjoustuotteita pakastettavaksikin, sekä perusraaka-aineita. Entinen vegaani osaa kokata. — Pienituloinenkin voi syödä vaikka intialaista. Itsestä se on kiinni. Vaatteita Nevalainen koluaa liikkeiden poistorekeiltä. Kirppareilta ei isokokoiselle tahdo löytyä päällepantavaa. Napakymppi oli, kun kaveri keväällä lahjoitti kaksi jätesäkillistä itselleen pieniä vaatteita. Nevalainen on kerran ollut asunnoton, ja silloin omaisuus mahtui kahteen reppuun. Se oli opettavaista, vapauttavaakin. — Oppi elämään tässä hetkessä. Tavaran kerääminen ei tosin ole ikinä tehnyt Nevalaista onnelliseksi. Hän uskoo, että osasyynä on ADHD-oireyhtymä: pääasia on ollut nuoresta asti etsiä mielenrauhaa. Levyjä hän keräili joskus, mutta luopui niistäkin. — Se oli kuin musta aukko. Aina piti saada lisää ja lisää. Tunnistan kyllä pakkomielteen. Tulee hetkellinen hyvänolontunne, kun saa jotain mitä haluaa. Mutta siinä ollaan vain tyytymättömyyden välitasolla. Pian näkyy uusi tavoiteltava asia, eikä löydy pistettä, missä se riittäisi. Kelan pari vuotta sitten teettämään Kohtuuden rajat -tutkimukseen haastatellut pienituloiset olivat ylpeitäkin siitä, että pärjäävät vähällä. Nevalainen ei ylpeile, mutta tyytyy saamiinsa kortteihin. Hän on oppinut, että köyhyys ei vaikuta ihmisarvoon. — Kenen ei tarvitse kokea isoja vastoinkäymisiä, ei sitä ymmärrä. Suomalainen mies kasvatetaan hänen mielestään häpeämään, mutta häpeästä voi oppia pois. Tärkeää on olla vertaamatta itseään muihin ja keskittyä omaan tekemiseen. — Jos toisella on jotakin, ei se ole minulta pois. Ei onnellisuuttakaan ole olemassa jotain tiettyä määrää. Itsestä se lähtee. Lue lisää kulutuksesta sunnuntain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/20/Pienituloinen%20el%C3%A4%C3%A4%20hetkess%C3%A4/2016121502645/4