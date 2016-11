Uutinen

Etelä-Saimaa: Naiskuvistaan Nadi Hammouda tunnetaan Sara Chafak, Sara Sieppi, Martina Aitolehti, Janni Hussi... Siinä muutamia malleja, joita valokuvaaja Nadi Hammouda, 40, on asetellut viekoitteleviin asentoihin studiokuvauksissa. — Kuinka pitkälle sitä onkaan tultu siitä, kun varhaisteininä tuijotti Anttilan alusvaatekatalogia. Nyt alastomuus on minulle ihan sama. Näen kuvaustilanteissa vain viivoja, kaaria, värejä ja valoja. Valokuvaaja Nadi Hammouda väittää hukanneensa tunteen, jonka kauniin ihmisen näkeminen miehessä aiheuttaa. Kameran kanssa hän hakee vain tapaa, jolla kohteen persoona nostetaan esiin. 29. marraskuuta 2009 Hammouda teki ensimmäisen studiokuvauksensa. Hän oli vuokrannut Helsingistä Mannerheimintieltä 20 neliömetrin kellaristudion. Kamerajalustaan oli kierretty nettikaupasta ostettu järjestelmäkamera. Paikalla oli mallikansioonsa kuvia tarvitseva nainen ja kaveri, joka näytti miten salamavalot toimivat. Kaksi vuotta myöhemmin iso pyörä pyörähti liikkeelle. Fitness-urheilija Elina Tervo oli juuri valittu Miss Helsingiksi, ja Hammouda sai ensimmäisen julkkisasiakkaansa. — Aloimme kuvata ja tulimme erittäin hyvin juttuun. Seuraavaksi hän olikin iltapäivälehdessä takapuoli pystyssä ja kuvan yläpuolella minun nimeni. Se oli ihan hiton siistiä! Sana alkoi kiertää, ja julkkismallit seurasivat toisiaan. Pöhinä kasvoi. Tänä vuonna Hammouda oli Miss Suomi -kilpailun virallinen kuvaaja. Artistitkin innostuivat. Cheekin triplaplatinaa myyneen Sokka irti -albumin kansikuva vuodelta 2012 on Nadi Hammoudan kuvaama. — Kuvittele, se oli minun ensimmäinen levynkanteni ikinä! Lue koko uutinen:

