Etelä-Saimaa: Kaikki halukkaat eivät mahdu Lappeenrannan seurakunnan rippikouluihin Lappeenrannan seurakunnan ripareille ilmoittautuu vuosittain enemmän hakijoita kuin leireille mahtuu. Tänä vuonna ilmoittautuneita oli 200, mikä tarkoittaa, että seurakunnan oma rippikouluikäisten ikäluokka ylittyi 60 hakijalla. Seurakunnan nuorisotyönohjaaja Marjo Hänninen joutui ilmoittamaan parillekymmenelle seurakunnan ulkopuoliselle hakijalle, etteivät nämä pääse ykkös- tai kakkosvaihtoehdokseen merkitsemälleen rippileirille. Lappeenrannan seurakunnan rippikoulut eivät ole sen parempia kuin muidenkaan seurakuntien rippileirit. Lappeenrannan suosion selittää seurakunnan alueella olevat koulujen erikoisluokat. — Kimpisen urheilu- ja musiikkiluokilla ja Kesämäen englanninkielisillä luokilla on oppilaita yhtymän kaikista seurakunnista. Koska nuoret haluavat kavereiden ja luokkakavereiden kanssa samalle leirille, heitä hakeutuu paljon myös Lappeenrannan seurakunnan rippikouluun, Hänninen sanoo. Ensi vuoden rippikoululaiset ovat juuri saaneet tietää leirien ja konfirmaatioiden ajankohdat. Hänninen on joutunut edellisvuosien tapaan perustelemaan muutamalle pettyneelle soittajalle, miksi tämä ei ole päässyt haluamalleen rippileirille. Seurakunnat eivät Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan Timo Lammen mukaan pidä mustasukkaisesti kiinni omista rippikoululaisistaan, vaan nuoria neuvotaan merkitsemään hakemukseen, kenen yhden kaverin kanssa haluaa samaan rippikouluun. Kaveri voi olla mistä seurakunnasta tahansa. Hakemuksista etsitään ristiinilmoitetut parit, ja paperit nidotaan toisiinsa kiinni. Seurakuntien nuorisotyöntekijät sovittelevat yhdessä rippikoulupalapelin osasia yhteen ja laskevat, mahtuuko ripareille myös muiden kuin oman seurakunnan nuoria. — Pareista pidetään kiinni, mutta riparin ajankohta voi olla toinen kuin hakemuksen ykkösvaihtoehto, Lampi sanoo. Rippikoulun käy Lappeenrannan eri seurakuntien jäsenistä lähes 98 prosenttia. Riparain imu on niin suuri, että rippikouluun ilmoittautuu myös ortodoksiseurakuntaan kuuluvia tai kirkkoon kuulumattomia. Osa heistä haluaa kasteen ja konfirmaation, ja osa tulee ainoastaan rippikouluun ja -leireille. — Vaikka rippikoulu on vahva kulttuurinen ilmiö, sekään ei ole välttämättä siirtynyt maahanmuuttajille, Lampi arvioi. Lue koko uutinen:

