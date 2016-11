Uutinen

Etelä-Saimaa: Huonokuntoisestakin saa hyvän kodin 1970-luvun yksiön pinnat, kalusteet ja koneet olivat aikansa eläneet, rikkinäiset ja likaiset. Pitkän vuokrasuhteen päätyttyä omistaja mietti, jättäisikö asunnon omaan käyttöönsä vai myisikö sen pois. Suunnittelutoimisto Pilkkeen sisustusarkkitehti Tiina Nariselle vastaavanlaisia tilauksia tulee asiakkailta yhä useammin. Toimiston pääasialliset asiakkaat ovat julkis- ja yrityspuolella. Koteihin tehtävät sisustukset ovat suola sisustusarkkitehdin työssä, hän sanoo. Koteihin tilataan yleensä joko pelkkiä väri- ja kalustussuunnitelmia tai laajempia kokonaisuuksia. Ne voivat sisältää omakotitalon sisustussuunnitelman katosta lattiaan. Narinen kertoo työn alla olevasta kahden asunnon yhdistämisestä yhdeksi. Suunnitelma kattaa kaiken mahdollisen rakenteellisista muutoksista, luvista ja urakoitsijoiden etsimisestä kodin pieniin sisustuksen yksityiskohtiin. Yksiön omistaja päätti lopulta laitattaa huonokuntoisen asunnon myyntikuntoon kalustamattomana. — Tehtävää helpotti se, että asunnossa kaikki voitiin huoletta purkaa pois, Narinen kertoo. Pienen asunnon toiminnallisuutta rajoitti seinällä erotettu keittokomero. Seinän purkamiseen tarvittiin rakennuslupa. Narinen oli yhteydessä isännöitsijään ja rakennusvalvontaan lupien takia. Hän mittasi, suunnitteli ja teki tarvittavat hankinnat yksiön remonttia ja sisustusta varten. Omistaja järjesti remontoijat paikalle. Tiina Narinen valitsi asuntoon perusmateriaalit ja kalusteet läheltä. Hänen mielestään on tärkeää, että ostot, remontin tekijät ja muu verkosto ovat paikallisia. Sillä on merkitystä remontin aikataulutuksessa. — Kouvolassa tutun sähkömiehen saattaa saada paikalle viidessä minuutissa. Helsingin seudulla hän voi olla käytettävissä aikaisintaan seuraavalla viikolla. Suunnitelman lähtökohta oli tehdä asunnosta selkeä ja värimaailmaltaan neutraali ja hillitty. Yksiön seinistä yksi tapetoitiin, muut maalattiin. — Pintojen ajattomuus on tärkeää, koska makuja ja käyttötarkoituksia on yhtä monta kuin on asukkaitakin. Joku voi hakea yksiöstä työtilaa, toinen kotia itselleen. 1970-luvun asunnossa ei tullut esiin ikäviä yllätyksiä. Kosteissa tiloissa ei ollut vesieristystä, mikä on tyypillistä tuon aikakauden rakentamiselle. Vesieristystä varten sisustusarkkitehti hankki ammattilaisen, jolla on lupa tehdä työ nykyvaatimusten mukaan. Asunnon omistaja hämmästeli, että surkeasta alkuasetelmasta sai parissa kuukaudessa kohtuuhinnalla uutta vastaavan asunnon. Rahaa suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen kului noin 10 000 euroa. Asunto meni kaupaksi nopeasti. Tiina Narinen korostaa, ettei yksikään sisustussuunnitelma ole samanlainen. Asukas on suunnitelman päähenkilö. — Koteihin suunnitelmat tehdään mittatilaustyönä asukkaan omaa elämä varten. Hyvä sisustussuunnitelma helpottaa hankintoja ja varsinaista tekemistä. — Päätettävää ja suunniteltavaa on yleensä niin paljon, että siihen tuskastuu jo alkuvaiheessa. Tiina Narinen korostaa, että huonokuntoisenkin asunnon kohdalla on osattava nähdä lopputulos. Se, että asunnosta tulee lopulta hyvä. Yksiön kohdalla Narinen laati lisäksi 3D-suunnitelmat siitä, miltä asunto voisi kalustettuna näyttää. Paljaan pohjapiirroksen sijasta 3D-suunnitelma auttaa asunnon ostajaa hahmottamaan esimerkiksi kalusteiden mittasuhteita. Lupa ja suunnitelma tarvitaan Asunnon pintamateriaaleja ja kiintokalusteita voi uusia ilman viranomaisen lupaa. Ennen kiintokalusteiden vaihtoa taloyhtiöltä kannattaa kuitenkin varmistaa lupa ennen töihin ryhtymistä. Kun asunnossa lähdetään tekemään tilajärjestelyjä, kuten purkamaan seiniä tai tekemään kylpyhuoneremonttia, lupia tarvitaan kaksi. Lupa remonttiin on haettava taloyhtiöltä kirjallisena. Isompi remontti voi vaatia jopa yhtiökokouksen järjestämistä, sanoo Kouvolan kaupungin rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen. Remontin tekijän on hankittava asiantuntijaksi pääsuunnittelija, joka on yleensä koulutukseltaan insinööri tai arkkitehti. Pääsuunnittelija laatii yleensä arkkitehtipiirustukset. Niiden ja taloyhtiön luvan kanssa voi lähteä hakemaan rakennus- tai toimenpidelupaa. Remontin tekniset suunnitelmat on esitettävä rakennusvalvontaan viimeistään ennen työhön ryhtymistä. Ryynäsen mukaan pienempiin tilajärjestelyihin liittyvissä rakennuslupahakemuksissa käytetään tapauskohtaista harkintaa, koska kyselyitä ja lupahakemuksia tulee rakennusvalvontaan vuosittain paljon. Ryynäsen mukaan suunnitelmien laatu vaihtelee. Toinen yleisin puute rakennuslupahakemuksissa on rakennusvalvontapäällikön mukaan se, ettei taloyhtiöltä ole hoksattu hakea lupaa hankkeelle. Se hidastaa lopulta koko remontin toteuttamista. Lue koko uutinen:

