Etelä-Saimaa: Ei mikään perinteinen virsilevy — autenttinen Orpokotijuhlat Saarella ilmestyy 25. marraskuuta Lauri Ainalan uutuuslevy perustuu virsien veisuuseen, mutta on kaukana perinteisestä hengellisestä musiikista. Orpokotijuhlat Saarella -levy on äänimaisema uukuniemeläisyys-herätysliikkeen tapahtumasta, Saaren Orpokotijuhlista kesältä 2015. Orpokotijuhlat tulivat Ainalalle tutuksi jo pikkupoikana. Hän kuului uukuniemeläisiin yli 20-vuotiaaksi asti, mutta äidin parantumaton sairaus ja muutama muu seikka saivat uskon horjumaan. Marraskuun 25. päivä ilmestyvä levy on 34-vuotiaalle Ainalalle eräänlainen tutkimusmatka omaan hengellisyyteen. Hän teki levyn, jonka aihe on läheinen. — Tapa, jolla virsilaulua yleensä esitetään levyllä, on minulle vieras. Esimerkiksi Samuli Edelmannin virsilevyillä tutut laulut kuulostavat oudoilta, koska ne ovat studiossa nauhoitettuja ja uudelleen sovitettuja. Minä halusin välittää autenttisen tunnelman, Ainala sanoo. Näyte Lauri Ainalan äänimaailmasta oheisella videolla. Lue koko uutinen:

