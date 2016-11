Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuomas Telkkä jättää päivänpolitiikan — taustalla uusi työ Helsingissä Lappeenrantalainen kunnallispoliitikko Tuomas Telkkä (kok.) jättää politiikan. Taustalla on se, että Telkkä on valittu OP-ryhmän yhteiskuntasuhdepäälliköksi. Telkän mukaan uudet työtehtävät pitää hoitaa kokonaan Helsingissä, eikä se mahdollista luottamustehtävien hoitoa Lappeenrannassa. — Valtuustokauden jälkeen muutan Helsinkiin. Nykyiset tehtävänsä kaupunginvaltuutettuna ja Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana hän hoitaa loppuun eli ensi kevääseen saakka. Tähän asti Telkällä ja hänen perheellään on ollut asunnot sekä Lappeenrannassa että Helsingissä. Tällä hetkellä Telkkä työskentelee Palvelualojen työnantajien Paltan johtavana asiantuntijana. Telkkä ei siis asetu ehdolle kevään 2017 kuntavaaleissa, eikä myöskään vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Telkän mukaan ehdokkuus vaaleissa ei ole fiksusti yhdistettävissä uuteen työhön. -— Nyt keskityn perheeseen ja työuraan. Kokoomuksen jäsenenä ja puolueen sisäisissä luottamustehtävissä Telkkä kertoo jatkavansa. 32-vuotias Telkkä on valittu kahdesti Lappeenrannan valtuustoon, ja hän toimi myös kaupunginhallituksessa 2013—2014. Vuoden 2008 vaaleissa hän sai uusista valtuutetuista suurimman äänimäärän 371. Vuoden 2012 vaaleissa hän oli puolueensa ykkönen 593 äänellä. Diplomi-insinööri Telkkä oli ehdolla myös vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa, mutta jäi valitsematta vaikka sai parhaimmillaan yli 3 000 ääntä. Lue koko uutinen:

