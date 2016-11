Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomalaislapset voivat hyvin — Lappeenrantalainen esikoululainen iloitsee kavereista ja videopelikiellon päättymisestä Lappeenrantalainen Eemi Laulainen pukee ulkovaatteita päälleen Snellmanin päiväkodin esiopetustiloissa ja pohtii, mikä hänet tekee iloiseksi. Tärkeimpiä ilonaiheita ovat esikoulun kaverit ja Tähtien sota -videopeli. Kavereiden kanssa parasta on leikkiminen. Laulainen sanoo, että joskus tulee erimielisyyksiä siitä, mitä leikkiä leikitään. Riidat sovitaan yleensä sillä tavalla, että leikkejä vuorotellaan. Surulliseksi Laulainen tulee yleensä siitä, jos vanhemmat komentavat ja antavat hänelle pelikiellon. Viimeisin kielto alkoi sunnuntaina ja johtui äiti Virpi Laulaisen mukaan tottelemattomuudesta. Torstaina kielto päättyi, mikä antoi aihetta pieneen riemuun. Lasten ilon- ja surunaiheet ovat samanlaisia ympäri Suomen. Asia selviää Suomen ensimmäisestä lapsibarometritutkimuksesta. Lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttamassa tutkimuksessa haastateltiin satoja 6-vuotiaita lapsia eri puolelta maata. Lapsilta kysyttiin muun muassa kavereiden määrää ja sitä, mikä tekee heidät iloiseksi. Ylitarkastaja Terhi Tuukkanen lapsiasiavaltuutetun toimistosta sanoo, että suuri osa lapsista saa myönteistä palautetta ja tuntee, että vanhemmat kuuntelevat heitä ja viettävät heidän kanssaan aikaa. Hyvää mieltä tuottavat myös kaverit, lemmikit ja ruoka. Tutkimuksen nurja puoli on se, että pieni osa lapsista ei osannut nimetä ilonaiheita tai asioita, joissa on hyvä. Tuukkanen sanoo, että lasten hyvinvointia voi lisätä pienillä teoilla, kuten kehumalla lasta onnistumisista. Lue koko uutinen:

