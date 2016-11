Uutinen

Etelä-Saimaa: Sirpa Paatero kannattaa Antti Rinteen jatkoa ja ihmettelee, mistä hänen nimensä on noussut puheenjohtajapohdintoihin Kotkalainen SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero kannattaa puheenjohtaja Antti Rinteelle jatkokautta. — Hyvä, että hän ilmoitti jatkohalustaan, koska minusta hän on ihan hyvä henkilö jatkamaan. Jos jollakin on intoa haastaa hänet, se on hyvä. Minulla on kuitenkin yksi ehdokas, ja se on Antti Rinne. Paatero arvelee, että tulevassa puoluekokouksessa käydään puheenjohtajavaali. — Tytti Tuppurainen, Tuula Haatainen, Antti Lindtman, Timo Harakka. Nimiä on ollut esillä, ja uskon, että yksi tai useampi haastaja ilmaantuu. Myös Paateron nimi on noussut esiin parissa lehdessä puheenjohtajapohdintojen yhteydessä. Hän sanoo, ettei ole koskaan harkinnut tehtävään hakemista. — En tiedä, mistä nimeni on noussut Helsingin Sanomiin ja Suomen Kuvalehteen. Minulla riittää kaikenlaisia muita tehtäviä. Lue koko uutinen:

