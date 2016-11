Uutinen

Etelä-Saimaa: Reserviläiset ja maanpuolustusnaiset saivat uuden puheenjohtajan Lappeenrannan-kokouksissaan Reserviläisliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kehityspäällikkö Ilpo Pohjola Liperistä. Pohjola on ollut yli 30 vuotta mukana reserviläistoiminnassa. Valinta tehtiin liiton syyskokouksessa lauantaina Lappeenrannassa. Pohjola valittiin heti ensimmäisellä äänestyskierroksella ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Hän sai vaalissa 132 ääntä, edustaja Kari Kulmala 43 ääntä, kansanedustaja Mika Kari 32 ja professori Jari Multisilta 10 ääntä. Reserviläisliittoa neljä vuotta johtanut kansanedustaja Mikko Savola jättäytyi pois tehtävästä. Maanpuolustusnaisten uudeksi puheenjohtajaksi on valittu pyhtääläinen seutuasiantuntija Mervi Liimatainen. Hänet valittiin Lappeenrannassa lauantaina järjestetyssä liiton syyskokouksessa. Liiton nykyinen puheenjohtaja Kaarina Suhonen siirtyy Naisten valmiusliiton pääsihteerin tehtäviin. Järjestöjen kokoukset järjestettiin osana Jalustintuntumalla -nimistä liittokokoustapahtumaa, joka kokosi viisi vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöä viikonlopuksi Lappeenrantaan. Lappeenrantaan ovat tulleet Maanpuolustusnaisten liiton lisäksi Reserviläisliitto, Suomen reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto ja Reserviläisurheiluliitto. Viikonlopun päättää sunnuntaina järjestettävä, kaikille avoin maanpuolustusjuhla, jossa juhlapuheen pitää puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Lue koko uutinen:

