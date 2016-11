Uutinen

Etelä-Saimaa: Perinteinen teatteri viehättää Lemin nuorisoseuran yleisöä – Harmaat pantterit sai ensi-iltansa perjantaina Tapiolassa Lemin nuorisoseuran teatteriesitykselle voi ennustaa yleisömenestystä jo ennen ensi-iltaa. Katsojat saapuvat bussilasteittain ympäri maakuntaa. — Moni sanoo esityksestä lähtiessään, että nähdään taas. Tulemme katsomaan seuraavankin näytelmän, oli se mikä hyvänsä, Pirjo Nykänen kertoo. Vuodesta 1999 saakka Lemin nuorisoseura on toteuttanut joka vuosi näytelmän, jota on perinteisesti esitetty täysille katsomoille. Markku Peutere on laskeskellut, että Lemin nuorisoseura on näinä vuosina tavoittanut noin 25 000 katsojaa. Moni pieni ammattiteatterikin voisi olla lemiläisten katsojaluvuista kateellinen. Näyttelijät löytävät useita syitä yleisösuosioon. Liisa Haikon mielestä syy nykyiseen tilanteeseen juontuu 1990-luvun lopulle, jolloin Lauri Väärä ryhtyi ohjaamaan lemiläisiä. Väärä kohteli harrastajia kuin ammattilaisia, eli vaati heiltä paljon. Aina se ei toki ollut kivaa. Aira Grén muistelee, kuinka Väärä yksissäkin kenraaliharjoituksissa huusi: vihaan teitä! Näyttelijät kuitenkin kehittyivät. Väärän ansiosta Lemin nuorisoseuralle muodostui perinne tuottaa vuosittain yksi näytelmä, joka harjoitellaan ja toteutetaan hyvin ja josta järjestetään useita esityksiä. Onnistunut ohjelmisto on myös yksi syy, minkä ansiosta Tapiolan pihaan kurvaa bussilasteittain teatteriretkeläisiä eri puolilta maakuntaa. Suuri osa katsojista on eläkeläisiä. Lemiläisten resepti on, että näytelmän pitää tarjota varttuneille katsojille hyvää mieltä. Yleisön pitää saada esityksessä nauraa ja rentoutua, eikä joutua pohtimaan ja pinnistelemään. Lue koko uutinen:

