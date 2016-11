Uutinen

Etelä-Saimaa: Perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa on uskallettava siirtää vastuu ajoissa Sukupolvenvaihdos on monelle yritykselle ylittämätön paikka. Vain 15 prosenttia Suomen perheyrityksistä jatkaa kolmanteen sukupolveen. Kaakossa onnistuneita sukupolvenvaihdoksia on tehty esimerkiksi lappeenrantalaisessa Suni Oy:ssä ja kouvolalaisessa Kaslinkissa. Tänä vuonna 111 vuotta täyttänyt Suni on yksi Suomen vanhimpia perheyrityksiä. Toimitusjohtaja Ville Suni myöntää, että perinteikkään yhtiön johtaminen mielletään usein hyvin stressaavaksi työksi. — Usein sanotaan, että painetta tulee nimenomaan negatiivisessa mielessä. On kuitenkin kunnia-asia saada jatkaa perinteikästä yhtiötä ja työllistää ihmisiä paikallisesti. Ville Sunin isä Tapani Suni on edelleen emoyhtiö Sunin toimitusjohtaja ja Auto-Sunin hallituksen puheenjohtaja. — Roolijakomme on toiminut erittäin hyvin. Moni sukupolvenvaihdos epäonnistuu sen takia, että luopuva sukupolvi ei uskalla eikä halua antaa vastuuta ja valtaa nuoremmille ajoissa. Perhemeijeri Kaslinkin toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen otti ohjat Kaslinkissa vajaat kaksi vuotta sitten, kun edellinen toimitusjohtaja Raino Kukkonen siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Kaslinkin takana on koko perhe: isä, äiti ja kolme poikaa. Tuomas Kukkonen sanoo, että asioiden sujuminen ei ole niinkään kiinni liiketoiminnasta tai sen logiikasta. — Se on enemmän kiinni ihmisistä. Riidan saa kyllä halutessaan aikaan ihan mistä tahansa. Sanotaan, että sellaiset ihmiset, jotka tulevat toimeen muutenkin, voisivat tehdä bisnestäkin yhdessä. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

