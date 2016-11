Uutinen

Etelä-Saimaa: Pääministeri Juha Sipilä uskoo biojalostamoja syntyvän myös Kaakkois-Suomeen Investointiuutisia biojalostamoista on tippumassa myös Kaakkois-Suomeen. Näin uumoili lauantaina Imatralla ja Lappeenrannassa vieraillut pääministeri Juha Sipilä (kesk). — Meillä on nyt hirveästi liikettä alalla, jossa Suomi on erittäin vahva, Sipilä kuvaili tilannetta. Työ- ja elinkeinoministeriössä biojalostamohakemuksia on pinossa noin 30. Myös Kaakkois-Suomi voi odottaa myönteisiä uutisia, vaikka se on jäänyt toistaiseksi Länsi- ja Pohjois-Suomen varjoon. Juha Sipilän päivä Etelä-Karjalassa alkoi ihmisten tapaamisella ja päättyi illalla Imatralla Karjalan Keskustan 110-vuotisjuhliin. Venäjä oli läsnä sananmukaisesti käsivarren etäisyydellä Imatrankosken kävelykadulla, kun pääministeri vastaili imatralaisten ja ruokolahtelaisia askarruttaviin kysymyksiin. Kävelykadulla liikkujista huomattava osa oli Venäjältä tulleita ostosmatkailijoita. Venäjä tuli esille myös useamman kysyjän mietteissä. Perjantaina julkistettu Reserviläisliiton jäsenkysely paljasti Venäjän suurimmaksi yksittäiseksi turvallisuushuoleksi. Sipilän mielestä Suomessa ei tarvitse kantaa huolta Venäjästä sotilaallisena uhkana. — Olemme Suomessa ja Euroopassa huolissamme Venäjän kehityksestä ja jännityksen kiristymisestä Itämeren alueella. Ukrainan ja Krimi tilanteesta alkanut kehitys vähentänyt luonnollista kanssakäymistä maiden välillä. — Me menemme nyt eri suuntiin, kun kehitys oli sitä ennen lähenevää, Sipilä luonnehti suurta yleistä linjaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/19/P%C3%A4%C3%A4ministeri%20Juha%20Sipil%C3%A4%20uskoo%20biojalostamoja%20syntyv%C3%A4n%20my%C3%B6s%20Kaakkois-Suomeen/2016521508343/4