Uutinen

Etelä-Saimaa: Metsästäjät haluavat sudelle lisää kaatolupia Suomen Metsästäjäliitto haluaa lisää metsästyslupia susille kuluvaksi talveksi. Liitto sanoo tiedotteessaan Suomen susikannan jatkavan kasvuaan ja levittäytyvän pysyvästi uusille alueille. Ne ovat vaaraksi erityisesti metsästyskoirille. Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt enintään 40:ää metsästyslupaa poronhoitoalueen ulkopuoliseen Suomeen. — Luonnonvarakeskuksen vastikään antamaan lausuntoon sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Oletettavaa on, että Suomen susikanta on suurempi kuin mitä annettu väliarvio osoittaa, tiedotteessa todetaan. Liitto vaatii kanta-arvion tarkennusta ja talven lupien määrän suhteuttamista susikantaan. — Luonnossa runsaasti liikkuvien metsästäjien havainnot kertovat runsastuneesta susikannasta. Mikäli asiaan ei puututa tuntuvalla lupamäärän korotuksella, tulevat vahingot ja sosiaalinen kestävyys ylittämään ihmisten sietokyvyn. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/19/Mets%C3%A4st%C3%A4j%C3%A4t%20haluavat%20sudelle%20lis%C3%A4%C3%A4%20kaatolupia/2016521508739/4