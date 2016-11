Uutinen

Etelä-Saimaa: Kohti Pyeongchangia – Juha Hanhimäki haluaa hiihtää ensi talvena Etelä-Korean paralympialaisissa Juha Hanhimäen huomaavat hiihtoladulla kaikki, mutta hän ei näe ketään. Vaikeasti näkövammainen Hanhimäki sauvoo eteenpäin oranssissa näkövammaliivissä. — Voin tunnistaa äänestä, jos tuttu kaveri tulee. Tavallisesti näen vain, että joku viuhahtaa ohi, mutta en tunnista henkilöä, Hanhimäki kertoo. Lappeenrannassa asuva, 42-vuotias Hanhimäki kuuluu Suomen paralympiajoukkueeseen ja harjoittelee tavoitteenaan ensi talven paralympialaiset Etelä-Korean Pyeongchangissa. Ladulla hänen edellään menee yleensä opas, joka antaa ohjeita vähän ralliauton kartanlukijan tavoin. — Käytämme kellotaulua, eli kello kolme tarkoittaa tiukkaa oikeaa, kello yksi on loiva oikea. Tai sitten sanotaan, että tiukka vasen. Toki monet latureitit tulevat nopeasti tutuiksi, mutta oppaan ja hiihtäjän yhteistyön täytyy olla saumatonta. Päätökset pitää tehdä nopeasti. — Laskuissahan ne kaikkein haastavimmat tilanteet tulevat. Ylämäet ovat helppoja, koska niissä vauhti ei karkaa, mutta jos mennään neljää- viittäkymppiä alamäkeen ja näköyhteys etumieheen katoaa, siinä vaiheessa alkaa hirvittää, Hanhimäki kertoo. Hanhimäen pääoppaana toimii Jukka Mursinoff, jonka kanssa hän myös kilpailee. Varamiehenä on Vuokatissa opiskeleva Lauri Niemi. — Jukka on vanhempi kaveri, pitkän matkan hiihtäjä ja entinen rajavartioston kapteeni. Hänen äänenkäyttönsä on selkeää, yhteistyömme toimii saumattomasti. Tavoiteena on, että Jukan kanssa sinne Pyeongchangiin asti vedettäisiin. Katsotaan sitten uudelleen. Lue aiheesta enemmän lauantain printtilehdestä tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

