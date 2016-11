Uutinen

Etelä-Saimaa: Jääskeläiset viettävät kirkkopyhää Imatralla Entisen Jääsken pitäjän jälkeläiset kokoontuvat kirkkopyhään Imatrankosken kirkkoon sunnuntaina 20.11. Perinne on saanut alkunsa imatralaisen Paavo Suikkarin toimesta jo vuosikymmeniä sitten. Kirkkopyhä sijoittuu adventin alkamisen aikoihin, josta alkaa laskeutuminen jouluun, Jääski-seura on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, joka ylläpitää Jääsken perinnettä. Viime keväänä oli esillä Imatrankosken kirkon sulkeminen. Seura puolsi kirkon säilyttämistä. Kirkko on rakennettu 1950-luvulla osin Jääsken seurakunnan varoilla ja kirkossa on arvokasta sakraalista esineistöä Jääsken kirkosta. Kirkkopyhän jumalanpalveluksen jälkeen jääskeläiset kokoontuvat joulupuurolle ja syyskokoukseen kirkon alasaliin. Samalla julkistetaan vasta valmistunut Jääskeläinen 2016 –lehti. 100-sivuiseen lehteen on kerätty muistelmia Jääskestä sekä evakkojen ja nykyisten sukupolvien kertomana. Lehti sisältää myös katsauksen Enson alueen voimakkaasta teollistumisesta 1930-luvulla. Ensossa sijainneista yrityksistä edelleen toiminnassa ovat muun muassa Ovako Imatralla, Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Rakennusliike Evälahti, Outokummun tehdas Harjavallassa, Tainionkosken apteekki ja suurimpana kansainvälinen metsäjätti Stora Enso. Kirkkopyhän vietto alkaa kello 13. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/19/J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4iset%20viett%C3%A4v%C3%A4t%20kirkkopyh%C3%A4%C3%A4%20Imatralla/2016521508345/4