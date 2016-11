Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Mika Albertsson on vuoden reserviläinen, toiminut pitkään ja monipuolisesti maanpuolustuksen hyväksi Imatran reserviläisten pitkäaikainen jäsen Mika Albertsson on valittu vuoden reserviläiseksi Reserviläisliiton syyskokouksessa lauantaina Lappeenrannassa. Albertsson on tullut tunnetuksi aktiivisesta ja monipuolisesta toiminnastaan maanpuolustuksen hyväksi. Hän on reservin vääpeli ja toimii Imatran reserviläisten veteraanivastaavana. Veteraanitoimintaan kuuluu veteraanien auttaminen arjen toimissa sekä seuranpito. Aikoinaan Albertsson oli aloittamassa veteraanien avustustoimintaa. Hänen esityksestään on aloitettu sankarivainajien hautakivien kunnostaminen Imatran kolmella hautausmaalla. Työ jatkuu ensi kesänä. Vuodesta 1997 alkaen Albertsson on osallistunut kentälle jääneiden sankarivainajien etsintöihin Karjalan kannaksella ja Laatokan Karjalassa. Hän on ollut mukana tuomassa lähes 300 sankarivainajaa Suomeen haudattavaksi. Mika Albertsson myös esitelmöi sotahistoriallisista aiheista koululaisille sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöille. Hän on havainnut nuorison kiinnostuksen talvi- ja jatkosodasta kasvaneen. Hän toivoo, että Suomen historiaa opetettaisiin kouluissa nykyistä enemmän. Nimeäminen vuoden reserviläiseksi tuli Albertssonin mukaan suurena yllätyksenä. Hän näkee, että valinta on tunnustus koko Etelä-Karjalan maanpuolustustyölle. Hän korostaa, että maanpuolustustyö on joukkuepeliä parhaimmillaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/19/Imatralainen%20Mika%20Albertsson%20on%20vuoden%20reservil%C3%A4inen%2C%20toiminut%20pitk%C3%A4%C3%A4n%20ja%20monipuolisesti%20maanpuolustuksen%20hyv%C3%A4ksi/2016121507721/4