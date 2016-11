Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjala ja Etelä-Savo yhdistävät voimansa matkailun markkinoinnissa — Saimaasta halutaan tehdä oma vahva brändi Saimaan alueen matkailuväki haluaisi kehittää oman alueellisen matkailubrändin. Visit Finlandin kartalla puoli Suomea kattava Lakeland ei tuo Saimaan erityispiirteitä tarpeeksi hyvin esille. — Tietäisimmekö me mitään Gardajärvestä, jos Pohjois-Italiaa olisi markkinoitu järvimaana? Saimaan alueen pitää jollakin tavalla personoitua, Etelä-Karjalan liiton maakuntasuunnittelija Anu Talka kysyy. — Saimaan järviluonto on hieno ja täällä on mielenkiintoista matkailutarjontaa. Kysymys on alueen statuksesta, hän jatkaa. Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot aikovat tehdä jatkossa tiivistä yhteistyötä Saimaan alueen markkinoinnissa. Pitkään valmisteltu Saimaa-sopimus saadaan maaliin vielä tämän vuoden puolella. Tavoitteena on tukea alueen matkailuyrittäjien markkinointiponnisteluja. — Kaiken tarkoitus on saada alueen yrityksille lisää myyntiä, Talka painottaa. — Meillä pitää olla matkailutuotteita, joita pystyy ostamaan ja joilla on hinta. Siinä meillä on vielä paljon työtä, Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Heli Gynther täydentää. Markkinointiverkosto Visit Finland on jakanut oman markkinointikakkunsa neljään siivuun. Lappia, pääkaupunkiseutua, rannikkoalueita saaristoineen ja Järvi-Suomea myydään Suomi-brändin alla omina alueinaan. Järvi-Suomen Lakeland kattaa maantieteellisesti Kaakkois- ja Itä-Suomen lisäksi myös Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/19/Etel%C3%A4-Karjala%20ja%20Etel%C3%A4-Savo%20yhdist%C3%A4v%C3%A4t%20voimansa%20matkailun%20markkinoinnissa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Saimaasta%20halutaan%20tehd%C3%A4%20oma%20vahva%20br%C3%A4ndi/2016121505349/4