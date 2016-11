Uutinen

Etelä-Saimaa: Biologiset lääkkeet käyvät sairaanhoitopiireille kalliiksi — Suomen rahoitusjärjestelmä kannustaa siirtämään kustannusvastuuta Kelalle Biologisiin lääkkeisiin käytetty rahamäärä vaihtelee eri puolilla Suomea. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käyttää lääkkeisiin hieman enemmän rahaa kuin sairaanhoitopiirit keskimäärin. Esimerkiksi Ahvenanmaalla lääkkeisiin käytettiin huomattavasti enemmän rahaa ja Helsingin ja Uudenmaan sairaahoitopiirissä taas vähemmän. Asia selviää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ja Kelan selvityksestä. Viime vuonna yleisimmät biologiset lääkkeet nielivät Eksotessa noin 2,3 miljoonaa euroa, eli suunnilleen viidenneksen lääkebudjetista. Biologiset lääkkeet ovat elävissä soluissa tuotettuja valmisteita, joita käytetään erityisesti reuma- ja syöpähoidoissa. Alueellisia vaihteluita lääkkeiden käytössä voivat selittää muun muassa paikalliset erot sairastavuudessa, ikärakenteessa ja hoitokäytännöissä. Lääkärit arvioivat, että eroja voi aiheuttaa myös lääkkeiden kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä. Suomessa sairaalassa annettavat lääkkeet kustantaa sairaanhoitopiiri. Apteekista ostettavat lääkkeet korvaa osin Kela. Järjestelmä kannustaa sairaaloita myöntämään potilaalle Kela-korvattavia lääkkeitä, jotteivät ne mene sairaalan budjetista. Reumasairauksien erikoislääkäri Kari Puolakka sanoo, että kustannusten pompottelu Kelan ja sairaanhoitopiirien välillä johtaa epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Hän sanoo, että apteekista saatavat biologiset lääkkeet voivat olla hinnaltaan paljon kalliimpia kuin sairaalassa annettavat lääkkeet, mutta säästösyistä niitä määrätään silti. Se käy veronmaksajalle kalliiksi, sillä kyse on molemmissa tapauksissa julkisesta rahasta. Puolakka sanoo, että Etelä-Karjalan keskussairaalassa erikoislääkärit saavat määrätä biologisia lääkkeitä potilaan tarpeen mukaan, mutta osassa sairaaloita kuri on tiukempi. — Joissakin sairaaloissa lääkehoitoa on ohjeistettu hyvin vahvasti. Lue lisää biologisista lääkkeistä lauantain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/19/Biologiset%20l%C3%A4%C3%A4kkeet%20k%C3%A4yv%C3%A4t%20sairaanhoitopiireille%20kalliiksi%20%E2%80%94%20Suomen%20rahoitusj%C3%A4rjestelm%C3%A4%20kannustaa%20siirt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20kustannusvastuuta%20Kelalle/2016121503163/4