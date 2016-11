Uutinen

Etelä-Saimaa: Veiterä aloittaa jääpalloliigan, ”kaikki joukkueet ovat suurin piirtein samalla viivalla” Lappeenrannan Veiterä luottaa alkavalla jääpallokaudella pitkästä aikaa ulkomaalaiseen valmennusosaamiseen. Vihreäpaitojen päävalmentajaksi kiinnitettiin elokuussa Aleksei Nikisov 1+1-vuotisella sopimuksella. Kazakstanilainen Nikisov on asunut viimeiset 20 vuotta Ruotsissa, ja pukukoppikielenä lappeenrantalaisilla on tällä kaudella ruotsi. Toisen kotimaisen joukkoon valmentajalta tipahtelee aina välillä yksi suomenkielinenkin sana, ”jätkät”. — Sen perusteella mitä näin Oulussa Suomen cupin turnauksessa, niin kaikki joukkueet ovat suurin piirtein samalla viivalla. Akilleksella on kokeneita pelaajia, mutta kokonaisuutena sarjasta tulee varmasti tasainen, Nikisov kertoo ensikokemuksiaan Suomen bandyliigasta. Viime kaudella Veiterä oli kuudes. Nikisovin mukaan joukkue on harjoitellut hyvin. Ennen kuin hän astui remmiin mukaan, kuntopohjaa luotiin Risto Kankaan johdolla. Nikisov on myös tyytyväinen lokakuussa Ruotsin Rättvikissä pidettyyn harjoitusleiriin sekä syys—lokakuussa Savitaipaleella vedettyihin harjoituksiin. — Tunnemme toisemme koko ajan paremmin, minä joukkueen ja pelaajat minut. Suomen cupin alkulohkon otteluissa vihreäpaidat esiintyivät vahvasti. Veiterä raivasi tiensä myöhemmin pelattavaan loppuotteluun puhtaalla pelillä. — Haluamme voittaa kaikki pelit, mutta samalla rakennamme omaa peliämme, Nikisov linjaa. Millaista peliä uusi päävalmentaja haluaa Veiterän pelaavan? — Nopeaa jääpalloa, jossa luistellaan ja syötellään paljon, mutta meidän pitää harjoitella vielä paljon. Pelaajien pitää pystyä itse kentällä tunnistamaan, milloin luistellaan kovaa, milloin rauhallisemmin, milloin syötetään ja mihin paikkaan. Veitterä aloittaa bandyliigan tänään vierasottelulla Varkaudessa. Ensimmäinen kotiottelu pelataan sunnuntaina. Vastustajaksi Kisapuistoon saapuu Mikkelin Kampparit. Lue koko uutinen:

