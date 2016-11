Uutinen

Etelä-Saimaa: Uudelta ratasillalta puuttuu vielä hyväksymispäätös — Liikennevirasto ja Imatran kaupunki mittelevät melusuojauksen kustannuksista Imatran uuden rautatiesillan siltasuunnitelman hyväksymispäätös viipyy vielä. Syy siihen ovat eriävät näkemykset melusuojauksen rakentamisen kustannusjaosta, projektipäällikkö Maija Salonen Liikennevirastosta kertoo. Salosen mukaan viraston kanta on, että kustannukset pitää pääosin jakaa kahtia viraston ja Imatran kaupungin kesken. Virasto on taipuvainen maksamaan vain puolet niistä Mansikkakosken uuden sillan melusuojauksista, mitkä riittävät pitämään melutason nykyisellään. Toinen puoli perussuojausten kustannuksista kuuluisi Salosen mukaan kaupungille. Liikennemäärän kasvamisesta aiheutuvan lisämelun vaimennuskustannuksen Liikennevirasto on valmis maksamaan kokonaan. — Tämän erotuksen voimme maksaa. Olemme teettäneet tarkentavia melumittauksia, Salonen kertoo. Neuvotteluja kinan ratkaisemiseksi jatketaan Imatran kaupunkikehitysjohtajan Topiantti Äikkään mukaan Liikenneviraston kanssa rakentavassa hengessä. Koko Imatra-Luumäki rataosan perusparannuksen kustannusarvio hipoo 200 miljoonaa euroa. Siitä Imatran uuden kaksoisraidesillan ja sen lähiympäristön melusuojauksen rakentamisen osuus on Äikkään mukaan vain murusia. Kaupungin näkemys on, että aiheuttamisperusteisesti melusuojaus tulee rakentaa kokonaan Liikenneviraston piikkiin. Yksi kaupungin vaatimus Äikkään mukaan on, että melusuojaa pitää rakentaa Sienimäen asuntoalueen kohdalla nykyistä pitemmälle Vuoksenniskan suuntaan. Lue koko uutinen:

