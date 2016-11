Uutinen

Etelä-Saimaa: Lukiolaiset tekevät Lappeenrannan kaupunginteatterin kanssa Dingo-musikaalin Lappeenrannan lukioteatteri toteuttaa ensi kevään näytelmänsä yhteistyössä Lappeenrannan kaupunginteatterin kanssa. Tiedossa on kasaribändi Dingon musiikkiin pohjautuva esitys, jossa lauletaan, soitetaan ja tanssitaan. — Musiikki on Dingoa, mutta tarina kertoo nykypäivän nuorista, ohjaaja Marika Kesseli kertoo. Yhteistyö Lappeenrannan kaupunginteatterin kanssa hyödyttää molempia. Kaupunginteatteri tarjoaa musikaalille hienot puitteet ja teatteritekniikan. Näytelmän aikuisrooleihin saadaan teatterilta kaksi ammattinäyttelijää. Teatterinjohtaja Timo Sokuran mukaan kaupunginteatteri tarjoaa lisäksi konsultaatiota muun muassa lavastuksessa. Kaupunginteatterille Nahkatakkinen tyttö on hyvä ja huokea keino houkutella nuorta yleisöä teatteriin. Musikaalien tuottaminen on kallista, mutta tällä kertaa taloudellista riskiä ei ole. Lukiolaisille esiintyminen on osa kouluopintoja, joten monikymmenpäinen ensemble esiintyy ilmaiseksi. Lukiolaiset pystyvät pistämään kokoon myös ison bändin. — Ryhdymme treenaamaan tulevana viikonloppuna. Uskon, että tästä tulee ihan valtavan kiva juttu, Kesseli sanoo. Lue koko uutinen:

