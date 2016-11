Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT-konsernin rakentaminen etenee – ammattikorkean omistus kokonaisuudessaan yliopistolle toukokuussa Kaikki Saimaan ammattikorkeakoulun omistajakunnat ovat päättäneet Saimaan ammattikorkeakoulun omistuksensa siirtämisestä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (LUT). Kunnat siirtävät ammattikorkeakoulun omistuksen LUT:lle vastikkeetta ja saavat tilalle samansuuruisen pääomalainan. Päätökset merkitsevät sitä, että konsernin juridinen muodostaminen voi jatkua. Arvion mukaan LUT-konserni on muodostunut juridisesti ja osakekanta on kokonaisuudessaan yliopiston omistuksessa toukokuussa 2017. Samalla alkaa konsernin käytännön suunnittelu. Marraskuun lopulla käynnistyy konsernistrategian rakentaminen. Samalla alkaa johtamis- ja hallintomallin sekä tukipalveluiden kokonaiskuvan suunnittelu. Toukokuussa 2017 alkavassa toisessa vaiheessa suunnitellaan konsernin operatiivista toimintaa. Kolmannessa vaiheessa, jonka tavoiteaikataulu on joulukuu 2017, yhteinen tukipalveluorganisaatio on rakennettu, ja kehitystyö jatkuu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/18/LUT-konsernin%20rakentaminen%20etenee%20%E2%80%93%20ammattikorkean%20omistus%20kokonaisuudessaan%20yliopistolle%20toukokuussa/2016121503099/4